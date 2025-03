Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, ancora Marquez y Marquez nella gara sprint in Argentina. I due fratelli davanti a Bagnaia

Marc, Alex, Pecco: finisceuna volta così la secondadel mondiale, con i dueal due volte campione del mondo italiano. A Termas de Rio Hondo l’otto volte campione del mondo è scattato in testa e in testa è rimasto fino alla fine. Bagarre solo dalla quarta posizione, poi saldamente conquistata e tenuta da Johann Zarco con una ritrovata Honda. Bene il team Vr46, con Di Giannantonio quinto e Morbidelli settimo. In mezzo l’Aprilia di Marco Bezzecchi, scattato nono in griglia e autore di un’ottimain recupero. A testimonianza di un’Honda “ritrovata” anche l’ottavo posto di Joan Mir,alla Ktm di Pedro Acosta, costretto a fare gli straordinari per conquistare l’ultimo punto in palio, mentre le altre Ktm cadevano (Binder) o arrancavano (Bastianini e Vinales).