.com - MotoGp, ancora Marquez: pole in Argentina. Bagnaia solo quarto

Leggi su .com

(Adnkronos) – Prima fila tuttanellain. Marccon la Ducati ufficiale festeggia laposition, la seconda consecutiva dopo quella in Thailandia, e oggi 15 marzo può condividere la gioia con il fratello Alex, secondo sulla Gresini. In terza posizione partirà la Honda di Johann Zarco, seguito dall’altra Ducati ufficiale, quella di Peccodistante dal compagno di squadra. Quinta posizione per Pedro Acosta, poi Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo. Un ottimo Franco Morbidelli, dominatore del Q1, si prende l’ottavo posto, mentre Marco Bezzecchi partirà dalla decima. Chiudono la griglia Joan Mir, Brad Binder e Alex Rins. 1. Marc(Ducati) 2. Alex(Ducati Gresini) 3. Johann Zarco (Honda) 4. Francesco(Ducati) 5.