Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24, imparo da mio fratello in pista”

Leggi su Oasport.it

Tre secondi posti pertra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato quest’oggi nella Sprint di Termas de Rio Hondo (Argentina), finendo immediatamente alle spalle di suoMarc.Una guida incisiva ed efficace per, in sella alladel Team Gresini, che ha costretto il leader sulla Rossa ufficiale a estrarre il massimo che poteva per distanziarlo nelle ultime tornate. “Guidando alle spalle di miosi possono capire delle cose e soprattutto hai un riferimento su come poter guadagnare in certe curve“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.Famiglia, quindi, in festa e nuovamente davanti all’altra GP25 di Francesco Bagnaia, in cerca del miglior feeling per portare al limite la propria moto.