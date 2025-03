Oasport.it - Moto3, Matteo Bertelle fa il bis! Pole anche nel GP di Argentina davanti a Piqueras. 7° Rossi

non si ferma più! Il pilota nativo di Monselice, infatti, ha conquistato lapositiondel Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale2025, facendo il bis dopo la partenza al palo centratanella gara d’esordio di Buriram. Sulla pista di Termas de Rio Hondo(KTM MTA) ha piazzato laposition in 1:46.034 stampando il nuovo record della pista, rifilando 232 millesimi allo spagnolo Angel(Honda Leopard), mentre completa la prima fila il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 296 millesimi.Quarta posizione per lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 329 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 611, mentre è sesto il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 628.