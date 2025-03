Oasport.it - Moto2, un imbattibile Manuel Gonzalez firma la pole. Vietti nono

Leggi su Oasport.it

Dopo i 15 minuti della Q2 si sono concluse poco fa, sulla pista di Termas de Rio Hondo, le qualifiche della. Si è cosi decisa la griglia di partenza del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento stagionale del 2025. 18 i piloti che si sono dati battaglia per laposition che è stata ottenuta da un fantastico(Kalex Intact GP) con il crono di 1:40.870.Seconda posizione per il britannico Jake Dixon (Boscoscuro VDS Racing Team), primo nelle FP2, con un distacco di 0.200. Terzo posto per lo spagnolo Marcos Ramirez (KAlex OnlyFans American Racing Team) a soli 26 millesimi dalla prima fila. Inaspettata quarta posizione per il connazionale Alex Escrig (Klint Forward Factory Team) che proverà, domenica, a portare a casa i primi punti di questa stagione.Quinto posto per il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing Team) che partito dal Q1, è riuscito comunque ad ottenere un ottimo piazzamento in vista della gara.