Oasport.it - Moto2, Dixon il più veloce in FP2 a Termas de Rio Hondo. 7° Vietti, insegue Arbolino

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Jakela seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2025, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Il pilota britannico ha stabilito il nuovo record della pista ade Rioin 1’41?486, dimostrando inoltre un ottimo passo con gomme usate e avanzando la sua candidatura per un ruolo da protagonista verso le qualifiche e la gara.La Boscoscuro diha preceduto un gruppo di cinque Kalex aperto dal belga Barry Baltus, ottimo secondo a soli 73 millesimi dalla vetta a conferma della sua crescita prestazionale. Buoni segnali anche per i due grandi favoriti per il titolo Aron Canet e Manuel Gonzalez, rispettivamente terzo e quarto a 220 e 246 millesimi dalla miglior prestazione del turno.Tempi quasi identici dal quinto al nono classificato, racchiusi in 56 millesimi, con il turco Deniz Oncu che guida questo pacchetto di mischia a 340 millesimi dal leader mentre il migliore degli italiani Celestinoè 7° a 0.