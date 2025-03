Spazionapoli.it - Moto GP, omaggio speciale a Maradona: casco speciale per Diego – FOTO

InGP, spunta l’Armandoper uno dei protagonisti, che sui social ha mostrato fieramente il suo ricordo al numero 10 per eccellenza.Armandoè un’icona che viene venerata a Napoli in maniera costante, così come dimostrato dall’odierno da parte di Antonio Careca e Alemao al murales sito nei Quartieri Spagnoli (clicca qui per vedere le immagini in questione). El Pibe de Oro è un’icona planetaria, il cui peso sfocia inevitabilmente in altri sport, oltre al calcio stesso.A dimostrarlo è anche l’iniziativa intrapresa dal pilota diGP, Alex Rins: quest’ultimo, ha mostrato sui social unin onore del compianto campione argentino, scomparso tristemente il 25 novembre del 2020. Le immagini delhanno fatto in poco tempo il giro della rete, emozionando gli appassionati delmondiale ma anche di tutti quei tifosi che porteranno semprenel proprio cuore.