Tarantinitime.it - Moto contro auto, morto 30 enne

Tarantini Time QuotidianoUn centauro di 30 anni ènella serata di sabato 15 marzo, durante un violento sun’avvenuto in Via Cesare Battisti, altezza Vico San Giorgio.Il centauro, da quanto si apprende, viaggiava a velocità elevata e non sarebbe riuscito ad evitare un’che stava svoltando ad una curva. Il ragazzo sarebbe così finitoun’altra, impattando al suolo. Sul posto polizia Locale, polizia di Stato e sanitari del 118. Nonostante le manovre rianimatorie, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L'articolo30proviene da Tarantini Time Quotidiano.