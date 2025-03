Lanazione.it - Mostra agrozootecnica. Via all’organizzazione. Il Comune cerca partner

È partita la macchina organizzativa della, uno degli eventi di maggiore richiamo sul territorio massarosese che quest’anno si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio. Ilha pubblicato una manifestazione d’interesse per individuare, come già accaduto lo scorso anno, due operatori ai quali affidare l’organizzazione della kermesse. Uno dei due operatori dovrà occuparsi della della gestione e organizzazione complessiva dei banchi, dell’area espositiva di autoveicoli e macchine agricole, dell’allestimento del settore dedicato agli animali della fattoria e dei prodotti agricoli e derivati dall’allevamento. Inoltre, dovrà farsi carico della promozione dell’evento; del reperimento degli operatori non professionisti, artigiani, associazioni, allevatori, produttori agricoli e operatori del commercio alimentare; dell’allestimento e organizzazione dell’area da dedicare agli animali; del posizionamento dei banchi; del coinvolgimento e valorizzazione di tutti i contributi proposti da cittadini e associazioni che storicamente hanno collaborato per la riuscita delle diverse manifestazioni organizzate sul territorio; della vigilanza notturna su tutta l’area interessata dall’evento.