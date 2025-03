Thesocialpost.it - Mosca, Zakharova e l’attacco all’Italia: “Non potete difendervi”

Tensioni diplomatiche tra Italia e Russia: nuove accuse dadopo le parole di MattarellaLe relazioni tra Italia e Russia si fanno sempre più tese dopo il nuovo attacco verbale della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, in risposta alla convocazione dell’ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, da parte della Farnesina. Il motivo? Le ripetute dichiarazioni offensive rivolte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che hanno sollevato una ferma reazione diplomatica italiana., intervenuta sulle pagine del quotidiano russo Izvestia, ha definito la reazione italiana un’azione “inutile” e insinuato che si tratti di una strategia per distogliere l’attenzione da problemi interni. Non è mancata una velata minaccia, con la portavoce che ha affermato: “Lo vedrete più avanti”, facendo riferimento al discorso di Mattarella a Tokyo sull’uso delle armi nucleari e sulle responsabilità della Russia nella proliferazione della narrativa atomica.