Anticipazionitv.it - Morte Eleonora Giorgi: Clizia Incorvaia replica alle critiche e svela le ultime parole che le ha detto

Leggi su Anticipazionitv.it

è stata criticata per essere tornata a lavorare sui social pochi giorni dopo la scomparsa di. L’ex gieffina ha risposto agli attacchi, spiegando che il dolore non si misura con il lutto in pubblico. Ha anche rivelato ledella suocera, che le ha lasciato un messaggio di forza e speranza. In un’intervista a Gente, ha parlato del rapporto speciale che le legava e della promessa fatta a.Ledopo la perdita diNegli ultimi giorni,è stata attaccata sui social per aver ripreso a lavorare. Alcuni utenti hanno trovato inopportuno il suo ritorno online poco dopo la scomparsa di. Lesi sono concentrate sul fatto che non abbia mostrato abbastanza dolore in pubblico. Di fronte a questi attacchi,ha deciso di rispondere.