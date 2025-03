Morì annegata in mare a 7 anni | chiesto il rinvio a giudizio per i genitori

Leggi su Open.online

Sono stati rinviati acon l’accusa di omicidio colposo idi Isabel Zanichelli, la bambina di settemorta per annegamento a Lido di Classe (Ravenna) il 23 giugno 2023 dopo essere stata travolta da un’onda. Lo riporta la Gazzetta di Reggio. La procuratrice di Ravenna, Monica Gargiulo, ha chiuso le indagini preliminari e formulato la richiesta diper il padre e la madre della bambina, che ora dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare.L’onda ine la corsa in ambulanzaLa morte di Isabel Zanichelli avvenne il 23 giugno 2023. Quel giorno la bambina si trovava alcon i, la sorellina e un cuginetto. Mentre faceva il bagno, fu travolta da un’onda. A trascinarla fuori dall’acqua furono i due addetti al salvataggio presenti in spiaggia, che prima dell’onda avrebbero cercato di dare l’allarme.