Monza-Parma Streaming Gratis | lo scontro salvezza di Serie A in Diretta Live

La 3 giorni di coppe europee è passata in archivio, con il focus che torna quindi sulla nostraA. Il campionato italiano è arrivato alla sua 29° giornata, iniziata ieri 14 marzo con l’anticipo del venerdì sera fra Genoa e Lecce. Il turno entrerà nel vivo oggi, con ben 4 partite in programma in questo sabato. La prima di queste metterà a confronto due squadre che hanno vitale bisogno di 3 punti, per dare una svolta alla loro classifica. Stiamo parlando di, che si affronteranno alle ore 15:00 allo stadio Brianteo. Una partita estremamente delicata, per quanto concerne la zona.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 3-2 con l’Inter al Giuseppe Meazza, patita in rimonta, ilè arrivato di fatto all’ultima spiaggia in una stagione che definire complicata è utilizzare un eufemismo.