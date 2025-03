Sport.quotidiano.net - Monza-Parma 1-1: Izzo illude i brianzoli, prima del pari di Bonny

15 marzo 2025 – Due episodi decidono la gara dell'U-Power Stadium e sostanzialmente non accontentano nessuna delle due squadre in campo. La sfida salvezza tratermina intà sul punteggio di 1-1, i lombardi non trovano così il successo che poteva riaccendere le loro speranze salvezza, così come gli emiliani non riescono ad allungare in maniera convincente sulla zona rossa. Le due reti arrivano nella ripresa, quando al vantaggio dirisponde, con un bel tiro a giro. Primo tempo La sfida contro gli emiliani è fondamentale per tenere in vita le speranze di salvezza dei lombardi, Nesta può solo vincere e allora dentro il migliorpossibile. Davanti a Turati la linea difensiva è composta da Pereira,e D'Ambrosio. A destra corre Birindelli, con Kyriakopoulos sul lato opposto, i mezzo ci sono Zeroli, Bianco e Castrovilli a comporre la mediana brianzola.