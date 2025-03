Lanazione.it - Montemurlo, piccoli smottamenti in collina

(Prato), 15 marzo 2025 – Il maltempo che ha colpito la Toscana non ha prodotto grandi danni a, dove si sono verificati soloinsenza conseguenze su viabilità.Già riaperta al traffico via Baronese. Stanotte verso l’una il sindaco Calamai ha ridotta il periodo di chiusura per commercianti e attività produttive alle ore 6:«Grazie per la vostra collaborazione e per il senso di responsabilità». Stamattina il sindaco Simone Calamai ha fatto un nuovo punto della situazione con l’Unità di Crisi, attiva al Coc, centro operativo della protezione civile comunale, alla quale hanno preso parte gli assessori della giunta comunali e i coordinatori e responsabili del sistema di protezione civile. Il sindaco Calamai ha fatto il punto di questi tre giorni di allerta meteo e maltempo sul territorio, con l’attivazione del Coc fin dalla serata di giovedì 13 marzo.