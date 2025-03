Mondiali Short track Pechino 2025 | Fontana fuori dal podio out anche Sighel

Leggi su Sportface.it

Prima giornata di finali aidi, di scena a, che non sorride ai colori azzurri. Nella capitale cinese il miglior risultato per l’Italia lo centra Arianna, che chiude però quarta ai piedi delnei 1000 metri femminili. Laclasse valtellinese non è riuscita a trovare lo spunto nel finale, subendo la rimonta delle avversarie. Il successo è andato alla belga Hanne Desmet, mentre alle sue spalle la canadese Courtney Sarault ha ottenuto l’argento bruciando al fotofinish l’olandese Xandra Velzeboer. Nella finale B della stessa gara, Elisa Confortola si è imposta davanti alla sudcoreana Gilli Kim e all’altra azzurra Gloria Ioriatti.Nei 500 metri maschili invece Pietronon è riuscito a strappare il pass per la finale A, e con il quarto posto nella sua semifinale si è dovuto accontentare di disputare la finale B.