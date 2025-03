Sport.quotidiano.net - Moise si riscopre letale. Non solo per i gol pesanti. Ora la sfida più complicata. Ma la Juve è solo il passato

Letteralmente aggrappati aKean. E di certo non è una forzatura lessicale. Laal Panathinaikos ha restituito alla Fiorentina il suo centravanti a tutti gli effetti dopo i postumi della ginocchiata rimediata a Verona. Adessoè un altro. Cattivo fin dal riscaldamento. Occhi da non incrociare se in campo scendi con la maglietta diversa dalla sua. Il ventesimo gol stagionale in tutte le competizioni è arrivato quando la Fiorentina aveva bisogno di una boccata di ossigeno. Detto fatto, anche perché per la verità un paio di palloni nel primo tempo gli erano rimasti indigesti. Colpo di testa fuori di un niente. Diagonale sul prezioso assist di Gudmundsson deviato da Dragowski. Cartoline da portarsi dietro con ancora più cattiveria. Chiedere per informazioni al malcapitato Arao, che a fermarlo ci ha pure provato salvo poi ritrovarsi catapultato in aria nel boato del Franchi.