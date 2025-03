.com - Moeh pubblica il nuovo singolo Essenziale

La musica come rifugio, la ricerca di un senso, il bisogno di cambiare sono i temi al centro di, ildiLa musica come rifugio, la ricerca di un senso, il bisogno di cambiare. Sono questi i temi al centro di, ildifuori per Cosmophonix Production e Universal Music Group. Il brano rappresenta una fotografia intima e sofferta di chi si sente intrappolato in un mondo che opprime, tra difficoltà personali e sociali che si riflettono in immagini potenti come i “mostri dentro al sonno” e le “nuvole che indosso”.Il testo si muove tra strofe dense di tensione emotiva e un ritornello che esplode in una riflessione universale: “Credevo che fosseperdermi per cambiare”. La lotta interiore si traduce in una continua ricerca di una casa, un rifugio sicuro che sembra impossibile da trovare.