Modena, sconfitta e proteste con lo Juve Stabia

, 15 marzo 2025 –e rabbia tra i canarini per un rigore che ritengono clamorosamente negato dall’arbitro Massimi per un fallo su Santoro e non visto né da lui né dal Var quando correva il novantesimo (sarebbe stata la possibile palla del 2 a 2). Il contestato episodio è arrivato al termine di una gara che ilha giocato con poca personalità, svegliandosi soltanto dopo il penalty (fallo nettissimo su Vulikic e almeno questo assegnato) trasformato da Palumbo a un quarto d'ora dalla fine, e che rimane l'unico tiro nello specchio della porta dei gialloblu in quasi cento minuti. Lavince con una doppietta di Candellone che chiude virtualmente la pratica salvezza. I padroni di casa sbloccano il risultato alla prima occasione utile al 10' e raddoppiano poco prima della metà del secondo tempo sempre con Candellone.