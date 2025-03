Cultweb.it - Misterioso segnale radio dalla Via Lattea catturato dagli astronomi: arriva da due stelle che si attraggono

Recentemente, un team internazionale diha individuato segnaliperiodici provenientinostra galassia, la Via. Questi segnali, caratterizzati da impulsi della durata compresa tra 30 e 90 secondi che si ripetono ogni due ore, hanno destato grande interesse nella comunità scientifica per la loro natura insolita. Le osservazioni hanno permesso di identificare la fonte di queste emissioni in un sistema stellare binario composto da una nana bianca e una nana rossa, situato a circa 1.600 anni luceTerra nella costellazione dell’Orsa Maggiore.Le nane bianche sonomorte che hanno esaurito il loro combustibile nucleare, mentre le nane rosse sonopiccole e relativamente fredde, molto comuni nell’universo. In questo sistema binario, denominato ILT J1101+5521, le dueorbitano così vicine l’una all’altra che le loro interazioni magnetiche generano i segnaliosservati.