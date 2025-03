Foggiatoday.it - Mister Zeman esce dalla terapia intensiva: è stato trasferito in un altro reparto

Leggi su Foggiatoday.it

Arriva una bella notizia per. Il tecnico boemo, ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 27 febbraio in seguito a una ischemia, ha lasciato la. L'ex tecnico di Foggia, Pescara, Roma e Lazio era entrato in codice rosso al Gemelli dopo aver presentato.