Mistermovie.it - Mister Movie | Paola Cortellesi successo in Cina per “C’è ancora domani”

Il film di, "C'è", ha conquistato il pubblico cinese, diventando un vero e proprio fenomeno cinematografico. L'accoglienza calorosa e i numeri da record al botteghino testimoniano l'apprezzamento del pubblico cinese per la pellicola italiana."C'è": Un Fenomeno Cinematografico inDopo l'anteprima al festival del cinema italiano di Shanghai e una masterclass di fronte a un pubblico prevalentemente femminile, il film è uscito nelle sale cinesi l'8 marzo. Nei primi due giorni di programmazione, ha registrato oltre 450mila biglietti venduti, con più di 28mila proiezioni.: Un'Accoglienza da Star in, attualmente in tour in, sta vivendo un'esperienza straordinaria, con fan che la attendono nelle stazioni e negli aeroporti per ottenere autografi e foto.