Mistermovie.it - Mister Movie | Il papà di Fedez Franco parla di Chiara Ferragni dopo la separazione

Leggi su Mistermovie.it

Lucia: Un Nonno Presente e un Padre PreoccupatoLucia ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi", dove ha condiviso pensieri e aneddoti sulla sua famiglia, in particolare sul figlio, sull'ex nuorae sui suoi amati nipoti, Leone e Vittoria.Un Legame Forte con i NipotiLucia ha raccontato del suo rapporto con i nipoti, che frequentano regolarmente la sua casa per "pigiama party" con i cugini. Ha descritto momenti di vita quotidiana, come la preparazione di bocconcini di pollo al latte, dove la piccola Vittoria ha dato il suo contributo.Rapporti Cordiali conIn merito ai rapporti con, a un anno dalladal figlio,Lucia ha dito che sono rimasti "cordiali", sottolineando che lei è la madre di Leone e Vittoria.