Mister Movie | Grande Fratello 18 | Sondaggi Televoto 17 Marzo Chi Lascerà la Casa?

A poche ore dalla quarantesima puntata del18, cresce l'attesa per scoprire chi sarà il quarto finalista e chi dovrà abbandonare la. Idell'ultimo minuto rivelano una situazione incerta, con i telespettatori pronti a esprimere le loro preferenze.Chi Sarà Eliminato 17? I Dati Aggiornati deiaggiornati del 152025 mostrano le seguenti percentuali di preferenza:Chiara Cainelli: 26%Javier: 25%Helena Prestes: 22%Shaila Gatta: 18%Maria Vittoria Minghetti: 9%Situazione Incerta,DecisivoI dati indicano una situazione in bilico, con Chiara Cainelli e Javier in testa ai, seguiti da Helena Prestes. Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti sembrano essere le concorrenti più a rischio eliminazione.