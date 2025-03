Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: Carlo Motta, Ex di Helena Prestes, Interviene a Sua Difesa

Nella puntata del 17 marzo 2025 del18,riceverà una sorpresa inaspettata: il supporto del suo ex fidanzato,. L'intervento diarriva in un momento in cui l'infanzia e il passato difficile della concorrente sono stati messi in discussione da alcuni telespettatori.18: Una Sorpresa pere ladell'Ex Compagnoha deciso di intervenire per difenderedalle accuse mosse nei suoi confronti. In un'intervista,ha dichiarato: "Sono pronto a testimoniare la verità sue sulla sua storia. Chi mette in dubbio le sue parole non conosce la realtà dei fatti".Le Dichiarazioni di: Un Supporto Importante perLe dichiarazioni dirappresentano un importante sostegno per, che potrà contare sull'appoggio del suo ex compagno in un momento delicato del suo percorso nel reality show.