Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco la Data di Uscita di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2, la Seconda Stagione Debutterà a Dicembre

Leggi su Mistermovie.it

I fan di "e gli dei dell'Olimpo" possono segnare il calendario: ladella seriesu Disney+ a. L'annuncio è stato dato dalla piattaforma di streaming, che ha anche confermato il rinnovo dello show per una terza, basata sul libro "La maledizione del Titano".didie gli Dei dell'Olimpo 2La produzione dellaè stata più veloce rispetto alla prima, con le riprese terminate a gennaio 2025. Questo lascia presagire una maggiore attenzione agli effetti visivi, considerando gli scenari marini presenti nel romanzo "Il Mare dei Mostri".Un Cast Che Cresce con i PersonaggiL', come per la prima, permette di mantenere la coerenza con l'età dei personaggi, evitando il problema dell'invecchiamento degli attori tipico delle saghe young adult.