Mister Movie | Con Black Mirror 7 Netflix ha Annunciato anche il Sequel Inatteso di un Episodio

hail ritorno della serie antologica di fantascienza "" con una settima stagione, prevista per il 10 aprile. La nuova stagione si distinguerà dalle precedenti per la presenza di undi ungià esistente, "USS Callister".Un Cast Numeroso e Volti FamiliariLa settima stagione di "" vedrà la partecipazione di un cast corale, che include attori già annunciati come Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti e Awkwafina. Per ildi "USS Callister", torneranno Billy Magnussen, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Milanka Brooks e Osy Ikhile.Nuovi Ingressi e Volti Noti ai Fan di ""Tra i nuovi ingressi nel cast figurano Michele Austin, Ben Bailey Smith, Asim Chaudhry, Josh Finan, James Nelson-Joyce, Will Poulter, Jay Simpson e Michael Workéyè.