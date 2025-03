Sport.quotidiano.net - Missione Virtus: recuperare Pajola. Il play resta in dubbio per Napoli

Senza mancare di rispetto all’Eurolega – lavorrebbe farne parte anche nella prossima stagione – Ivanovic e i suoi ragazzi sono più concentrati sul campionato. E’ la serie A che, eventualmente, potrebbe regalare qualche soddisfazione in una stagione contrassegnata dalla dimissioni di un coach (Banchi) e da un nuovo consiglio di amministrazione (dopo l’uscita di Luca Baraldi). Il match con il Real Madrid ha messo a nudo, una volta di più, la differenza che c’è tra la V nera di oggi e i top club. Ma va dato merito alla squadra, e al suo tecnico, di provare comunque ad andare oltre ai propri limiti. Per amor proprio, certamente, ma anche per regalare qualche soddisfazione a un pubblico che, nonostante le ’sberle europee’ – sette i ko di fila nel Vecchio Continente – continua a cantare e a spingere la squadra.