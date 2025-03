Juventusnews24.com - Miretti strappa gli applausi dei giornali dopo Genoa Lecce: «Sforbiciata da ricordare, non lo vedono mai». La pagella

di Redazione JuventusNews24glidei: «da, non lomai». Ladella Gazzetta dello SportQuella di ieri è stata senza ombra di dubbio la serata di Fabio. Il centrocampista di proprietà della Juventus e in prestito alha rifilato una straordinaria doppietta al. Questa ladella Gazzetta dello Sport.7,5 – Lacon cui infila Falcone è da. Anche sul bis mostra tutte le sue qualità. A sinistra non lomai.Leggi su Juventusnews24.com