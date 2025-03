Ilfattoquotidiano.it - Minicar, Ligier rilancia il motore diesel sui nuovi modelli JS50 e Myli

Group annuncia l’esordio del nuovo“REVO D+”, che equipaggerà idel 2025. Il piccolo propulsoreda 0,5 litri di cilindrata è stato sviluppato per rispettare le nuove normative Euro 5+, in vigore dal 1° gennaio 2025, garantendo una significativa riduzione delle emissioni inquinanti. L’unità eroga una potenza di 6 kW da 2.200 giri/min e una coppia motrice di 27 Nm da 2.000 a 2.700 giri/min.Il segmento delleè in forte espansione in Europa, trainato da una crescita del 15% (e da un aumento del 32% per quelle elettriche): anche in Italia il trend è positivo, con un incremento del 24% nel settore dellee un balzo del 35% per ielettrici.Rispetto ai precedenti, il nuovo propulsore REVO D+ riduce le emissioni di CO2 (quantificate in appena 78 g/km); quelle di NOx sono state ridotte di 16 volte, mentre il particolato è diminuito di 5 volte.