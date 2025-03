Quotidiano.net - Millie Bobby Brown: "Basta critiche al mio corpo. Sono chi voglio, è un diritto"

"Questo non è giornalismo, è bullismo", cosìha commentato i numerosi articoli usciti in occasione della promozione del suo ultimo film, The Electric State, su Netflix. L’attrice ventunenne – spesso criticata per il modo in cui, secondo alcuni, cerca di invecchiare la sua immagine, per apparire più adulta (e anche più sensuale) – si è affidata a un video su Instagram per dare voce alla frustrazione di fronte all’ennesimo attacco sul suo aspetto."Iocresciuta di fronte al mondo, ma per qualche ragione il mondo non è cresciuto con me" ha affermato. "Cipersone che si aspettano che io rimanga congelata nel tempo e, dato che non è possibile, fanno di me un bersaglio". Il riferimento è appunto alle testate e ai contenuti social che ormai da tempo prendono di mira le scelte di stile dell’attrice, soprattutto sui red carpet.