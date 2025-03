Ilgiorno.it - Milano-Torino a Rho. Il grande ciclismo anima i fan e la città

Modifiche viabilistiche per il passaggio dei ciclisti e tanti appuntamenti: tutto è pronto a Rho per la partenza mercoledì 19 marzo della 106^ edizione della, la gara ciclistica più antica del mondo. Come annunciato, per il terzo anno consecutivo, lapartirà da piazza San Vittore (alle 11.35) per terminare dopo 174 chilometri davanti alla Basilica di Superga. Ma oltre alla gara sportiva insono in programma tanti eventi. Il trofeo, che nei giorni scorsi è stato esposto nella sede di via Pace del Crèdit Agricole, sponsor di gara, dal 16 al 18 marzo sarà esposto all’official point di piazza San Vittore. Domani a partire dalle 15.30, si svolgerà una festa delche coinvolgerà bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni della società sportiva Biringhello sulla pista di via Labriola.