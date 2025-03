Sport.quotidiano.net - Milano passa 79-73 in casa della capolista Brescia: segnale in chiave playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

- Prova di cuore dell’Olimpiache fa valere la sua legge contro lain una serata in cui si dimostra molto solida dando unimportante in ottica. I milanesi vincono 73-79 pur senza Mirotic, Causeur e Dimitrijevic (a riposo per l’Eurolega, già in campo domani a Parigi), cambiando passo nel finale con un maxi break di 2-14 quandoiniziava a vedere lo striscione del traguardo. L’EA7 lo fa con 15 punti a testa di Mannion e Shields, mentre anon basta un Rivers da 18 punti. La Germani parte fortissimo con Bilan protagonista del 16-6 che mette il primo timbro alla gara. Poi lentamente i biancorossi si avvicinano con Shields sul 24-22 al 13’. L’Armani impatta anche con Mannion a quota 27 e con lo stesso scavalca 31-32.torna subito in controllo con la tripla di Rivers (34-32), poi all’intervallo la Germani è ancora avanti 42-38 grazie ai punti di Ivanovic eValle.