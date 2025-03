Dayitalianews.com - Milano, incidente nella notte tra auto e moto in via Bergamo: gravissimo un 29enne

È stato sbalzato dalla sella in seguito all'impatto, violento, ed è finito a terra. Gravezona di Porta Romana. Intorno alle 2, unae un'si sono violentemente scontrate in via, all'altezza del civico 43. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'medica, ma ad avere la peggio è stato ilciclista, un, trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in coma. Spetta ora agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.