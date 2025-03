Spazionapoli.it - Milan, Pulisic ci crede: messaggio contro il Napoli in vista della prossima giornata

Ilriesce a vincere nuovamente in rimonta nella partita di quest’oggiil Como, valida per la ventinovesimadel campionato di Serie A. Christian, dopo il fischio finale, manda unaldi colpi di scena in Serie A: il Como sembrava essere molto vicino a vincere ao,il, squadra che in più di un’occasione ha palesato difficoltà oggettive in questa stagione. Non a caso, i recenti risultati hanno messo in discussione anche le sorti del tecnico Sergio Conceicao, che comunque può arrivare alla sosta per le Nazionali con tre punti in tasca, con la possibilità di pensare al(prossimo avversario in Serie A, ndr) con un po’ di serenità in più.Una vittoria al Diego Armando Maradona sarebbe sicuramente di vitale importanza per i rossoneri, che coltivano possibilità, comunque residue, di potersi qualificare per laedizioneUEFA Champions League.