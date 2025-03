Milan non serve alcuna rivoluzione | con Allegri o Conte Theo Hernandez e Leao possono tornare grandi | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 09:55:00 Arrivano conferme:. Una parola che va sempre di moda nel mondo del calcio, dove il tempo per attendere i risultati non esiste e dove un altro termine molto utilizzato – progetto – sembra conciliarsi pochissimo, soprattutto in Italia, con la voglia di trofei che per qualsiasi tifoso è inesauribile e impossibile da appagare. Un progetto si definisce buono solamente se porta a traguardi nel brevissimo periodo, altrimenti si fa in fretta a buttare tutto a mare e rivedere giudizi netti e precisi fatti solamente pochi mesi prima. In particolare nelle grande piazze la pazienza non esiste, perché le aspettative sono legittimamente alte, e squadre come Juventus ene sanno qualcosa, per esempio. Ad assecondare “la voglia di sangue” delle rispettive piazze, sarebbe tutto da cambiare in vista di luglio, non risparmiando proprio nessuno.