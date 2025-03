Tvplay.it - Milan, i tifosi non ne possono più: il gesto contro il Como è inequivocabile

La stagione delcontinua a non soddisfare irossoneri: quelli presenti a San Siro si sono lasciati andare a una serie di gesti inequivocabiliIlè irriconoscibile da quando sono andati via Paolo Maldini e Ricky Massara. Gerry Cardinale ha commesso una serie di errori dirigenziali che si stanno riflettendo anche sul campo.ilsi è vista una squadra troppo fragile, che ha praticamente dato alla squadra di Cesc Fabregas le chiavi della partita. Questo non è andato affatto giù airossoneri, che dall’inizio si trovano a dover fare i conti con una squadra senz’anima., inon nepiù: ilil(LaPresse) Tvplay.itSergio Conceiçao non ha svoltato ilcome ci si augurava dopo Paulo Fonseca. La vittoria della Supercoppa italiana, vincendoJuventus e Inter in rimonta, ha buttato fumo negli occhi.