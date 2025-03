Dailymilan.it - Milan-Como, sfida nella sfida tra Rafael Leao e Nico Paz: nessuno come loro in Serie A. I numeri

sarà anchetraPaz, primiclassifica dei dribbling inA,Ladi questo pomeriggio traa San Siro oltre che essere latra Sergio Conceicao e Cesc Fabregas presente e possibile futuro della panchina dei rossoneri, sarà anche latra due talentiPaz.RafaPaz, rispettivamente secondo e primo con 49 e 54 dribbling riusciti sono pronti a darsi battaglia anche a San Siro con un occhio anche al mercato e alla prossima stagione. Il portoghese piace e non poco al Barcellona che da anni lo sta seguendo, l’argentino invece potrebbe far ritorno al Real Madrid, ma è nel mirino anche dell’Inter. C’è dunque la possibilità che i due si sfideranno in un vero derby dio o nel classico spagnolo.