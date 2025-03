Dailymilan.it - Milan-Como, Sérgio Conceição non cambia: seconda esclusione per Youssouf Fofana

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida tramisteresclude per lapartita consecutivadai titolariIlè pronto per la sfida di questa sera contro il, a San Siro i rossoneri cercano lavittoria consecutiva in campionato dopo quella ottenuta sempre in rimonta sul campo del Lecce. Misterè intenzionato a fare pochi cambi di formazione rispetto a quella vista al Via del Mare.In porta tornerà Mike Maignan dopo la squalifica, in difesa conferma per gli stessi quattro visti contro il Lecce con Kyle Walker a destra, a sinistra c’è Theo Hernandez, in mezzo conferma per la coppia formata da Matteo Gabbia e Malick Thiaw.lascia fuori, dentro Musah e Rafael LeaononperLEGGI ANCHE Serie A, corsa all’Europa: dalla Juventus al, calendari a confrontoA centrocampo conferma per Warren Bondo, con lui il tecnico portoghese non rinuncia a Yunus Musah, ancora panchina perallaconsecutiva, terza stagionale con l’arrivo disulla panchina rossonera.