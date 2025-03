Calciomercato.it - Milan-Como, nuova bufera Theo Hernandez: “Lo ha rifatto”

Leggi su Calciomercato.it

Il terzino rossonero torna nel mirino: “Dal replay si vede bene”, ecco l’episodio che ha scatenato le polemiche. Nel corso del primo tempo della sfida col, il terzino delè stato pesantemente criticato dai suoi tifosi sia per la prestazione che per l’unico episodio in cui è stato protagonista.: “Lo ha” (LaPresse) – Calciomercato.itParliamo dell’azione di contropiede della squadra di Conceicao, con il francese andato a terra dopo l’intervento del difensore comasco.si è subito rialzato, temendo forse di essere ammonito per simulazione come accaduto in Champions contro il Feyenoord. In quell’occasione, però, fu espulso visto che si era beccato già il giallo nei primi quarantacinque minuti.Ma mi spiegate perchéha deciso di cadere anziché andare in porta? Aveva superato il difensore— dan? (@ilsignordan) March 15, 2025Cagnotto, il giocatore più stupido della Serie A— Pierluigi Di F.