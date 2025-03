.com - Milan-Como 2-1, rimonta rossonera con Pulisic e Reijnders

(Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-1 innel match valido per la 29esima giornata della Serie A. I rossoneri si impongono oggi 15 marzo con i gol di. Il successo consente al Diavolo di salire a 47 punti e di inseguire una posizione europea in classifica. Ilrimane a quota 29 e perde la chance di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Ilparte col piede sull’acceleratore e crea un’enorme occasione al 4?. Musah, lanciato da Gimenez, salta Butez ma non riesce a insaccare nella porta vuota: pallone sul fondo. Il, dopo il pericolo scampato, entra gradualmente in partita e guadagna campo. Gli ospiti si rendono pericolosi al 33?, quando Paz viene fermato in extremis dall’uscita provvidenziale di Maignan. Passano pochi secondi e i lariani passano.