Milan Como 2-1, Pulisic e Reijnders rimontano la squadra di Fabregas! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l'Inter

di Redazione2-1,ladi! Laper, dopo il match delle 18Finisce qui, terza gara di questo sabato di Serie A valido per la 29a giornata. Gara di San Siro che termina con il risultato di 2-1 a favore dei rossoneri, che dopo essere andati in svantaggio nel primo tempo, la recuperano di cuore e nel secondo ribaltano il match, portando a casa tre punti fondamentali per la. Lariani in vantaggio con Da Cuhna, che conclude preciso all'angolino. Nella ripresa, primacon un diagonale imprendibile e poi Reijnders, su assist di Abraham portano ladi Conceicao a vincere la gara. Vediamo comela:LaInter 61 punti (28 partite giocate)Napoli 60 (28)Atalanta 58 (28)Juventus 52 (28)Lazio 51 (28)Bologna 50 (28)47 (29)Roma 46 (28)Fiorentina 45 (28)Udinese 40 (28)Torino 35 (28)Genoa 35 (29)29 (29)Verona 29 (29)Cagliari 26 (28)Lecce 25 (29)Parma 25 (29)Empoli 22 (28)Venezia 19 (28)Monza 15 (29)