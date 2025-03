Calcionews24.com - Milan, Collovati sul momento dei rossoneri: «Quarto posto ancora possibile. Conceicao? Il Milan non guarda il singolo risultato ma il progetto. Successore? Favorevole ad un ritorno di Allegri»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex difensore delFulvioa poche ore dalla sfida contro il Como ha parlato delnon facile in casa rossonera. Le parole L’ex difensore delFulvioha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali dinews24 in cui ha analizzato ilnon facile in casa rossonera e la corsa al vertice .