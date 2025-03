Tvplay.it - Milan, arriva Allegri e con lui rinnova e resta anche il big: è già tutto deciso

Leggi su Tvplay.it

Ilpotrebbe cambiarenella prossima stagione. o forse no. I rossoneri potrebbero prendere un nuovo allenatore, e forse con la giusta combinazione trattenere pure almeno uno dei suoi big.Poco importa se oggi si èti alla vittoria contro il Como: in estate sembrache ilcambierà nuovamente volto, a partire dal suo allenatore.la pzione di oggi ha lasciato molto a desiderare, con un Como capace di dettare il gioco a San Siro e di meritare molto di più dei rossoneri. 3 punti che potrebbero dunque non alleggerire i dubbi attorno a Sergio Conceiçao, vistele critiche dei tifosi, ripetute oggi allo stadio.e con luiil big: è già. (LaPresse) TvPlay.itC’è Massimilianoin pole position per prendere il posto del tecnico portoghese, secondo molte fonti degli scorsi giorni.