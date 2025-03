Rompipallone.it - Milan, accordo raggiunto con il top per il rinnovo ma il club ferma tutto: il motivo

Leggi su Rompipallone.it

Sembravafatto per ildi uno dei pilastri rossoneri, ma ilha bloccato: situazione da monitorareIlha un problema da risolvere. E non uno qualsiasi, ma quello legato al futuro di uno dei leader della squadra.Negli ultimi mesi, tra i rossoneri è successo di: il caos dirigenziale, il probabile addio di Sergio Conceição a fine stagione e una squadra che alterna grandi prestazioni a blackout inspiegabili. E in questo vortice di incertezze, c’è un tema che tiene banco più di altri.per ildel top, ma manca la firmaLa vicenda che ha sorpreso io tifosi rossoneri è legata aldel portiere francese Mike Maignan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ile l’ex Lille avrebbero già trovato un’intesa di massima per il