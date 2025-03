Lettera43.it - Migranti respinti, picchiati e lasciati morire: dov’è l’Europa dei diritti?

ha una sua zona d’ombra, una macchia nera che cresce ai margini delle sue frontiere. La chiamano politica di gestione dei flussi migratori, ma nei fatti è una strategia violenta, che ignora le fondamenta del diritto internazionale e calpesta i princìpi di umanità. Secondo il Pushbacks Report 2024, pubblicato da un consorzio di Ong tra cui l’Hungarian Helsinki Committee e il Center for Peace Studies, oltre 120 mila persone sono state respinte alle frontiere dell’Unione europea nel 2024. Un dato che racconta di una pratica ormai sistematica e istituzionalizzata.dal Pushbacks Report 2024.Pestaggi, furti e torture al confine: la normalizzazione della violenzaI numeri sono solo la superficie del problema. Secondo documenti interni di Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere, i suoi stessi agenti sono stati volutamente tenuti lontani dalle zone calde in Bulgaria, dove si consuma la violenza più brutale.