Michel convocato CAstro e Dominguez con l’argentina Aebischer la nazionale come trampolino aspettando il rossoblù

Sono 10 iche dopo la partita di domani lasceranno Casteldebole, per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. C’era grande curiosità soprattutto per gli argentini, vista la loro giovane età. Ma sia Santiagosia Benjaminrisponderanno alla chiamata del loro ct per essere tra gli elementi che potrebbero giocare le sfide con Uruguay e Brasilie. Chiamate che faranno lievitare l’interesse di tanti top club nei confronti dei due. Nell’attesa non è mancata una sorpresa: quella di. E’ tornato a Verona e lo ha fatto alla grande. Dentro nel secondo tempo, al posto dell’ammonito Moro, per evitare guai e la possibile inferiorità numerica e dopo il lungo sto lo svizzero ha fatto la sua parte e qualcosa di più: perché non era semplice reggere il ritmo al rientro, considerato che aveva giocato gli ultimi 45 minuti il 6 ottobre.