Fanpage.it - “Mi sono presa una pausa dalla famiglia e non ho rimpianti”: il racconto di una madre per rompere il tabù

Una scrittrice edi tre figli ha difenso il diritto delle madri a prendersi unasenza sensi di colpa. Dopo aver trascorso una notte in hotel per ricaricarsi, la donna è stata infatti criticata da decine di haters che l'hanno accusata di essere un pessimo genitore. La donna però difende la scelta: "Il tempo per sé stesse non è un lusso, bensì una necessità per essere genitori migliori".