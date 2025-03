Ilrestodelcarlino.it - Mezzo autosnodato fermo all’incrocio. Sorpresa, un guasto ogni giorno

di Conerobus si rompe in. Nulla di nuovo in città per una flotta, quella del Trasporto pubblico locale, sempre più vecchia e con mezzi vicini alla rottamazione. I guasti agli autobus sono all’ordine delnel vero senso della parola, ossiaalmeno uno dei 250 autobus in dotazione alla principale azienda del Tpl delle Marche non parte al mattino e dunque non esce dai depositi, o si rompe cammin facendo, come accaduto ieri attorno all’ora di pranzotra via Cameranense, a Tavernelle, e la bretella che conduce all’asse Nord-Sud, al liceo Galilei e alla facoltà di ingegneria. Ilpiù grande della flotta di Conerobus (e anche tra i più vetusti) si è semplicemente piantato per untecnico e non ha più voluto saperne di ripartire.