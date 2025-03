Ilrestodelcarlino.it - Meteo in Emilia Romagna, l’allerta resta arancione: ecco dove

Bologna, 15 marzo 2025 – Allertadomani, domenica, solo per la pianura bolognese, modenese e reggiana,è previsto il passaggio delle piene del Secchia, del Reno e dei suoi affluenti, e in tratti di quella di Ravenna e Ferrara. Fino alla mezzanotte di oggiin vigorerossa in. Ancora maltempo in regione, maquindi passa da rossa ae per domani è previsto un miglioramento delle condizioni. L’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´(Arpae) e la Protezione civile oggi ha diramato un’allerta valida per tutta la giornata di domani:solo per la pianura modenese, nelle province di Reggioe Modena e nella pianura bolognese, nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna.Il bollettino di Arpae La criticità idraulica Le previsioni per sabato 15 marzo Che tempo fa domenica 16 marzo? Ancora pioggia lunedì 17 marzo Le previsioniNel dettaglio: allertaper le piene dei fiumi nelle province di Reggio, Modena, Bologna pianura bolognese e modenese), Ferrara e Ravenna.